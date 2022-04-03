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Рафаэль Надаль поздравил Алькараса с победой на турнире в Майами

Рафаэль Надаль поздравил Алькараса с победой на турнире в Майами
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Многократный чемпион турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль через несколько минут после победы Карлоса Алькараса Гарфии на турнире в Майами поздравил соотечественника.

«Поздравляю, Карлитос, с твоим историческим триумфом в Майами. Первый в предстоящей длинной серии, это точно!» — написал Надаль в своих соцсетях.

Карлос Алькарас Гарфия стал первым испанским теннисистом, завоевавшим титул во Флориде за последние 52 года, начиная с турнира в 1970 году. Также Алькарас стал самым юным в истории победителем «Мастерса» в Майами. Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднимется на 11-е место. В финале испанский теннисист одолел норвежца Каспера Рууда.

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