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Алькарас стал первым в истории Испании победителем «Мастерса» в Майами

Алькарас стал первым в истории Испании победителем «Мастерса» в Майами
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Испанский теннисист Карлос Алькарас установил историческое достижение, став победителем турнира серии «Мастерс» в Майами. 18-летний испанец в финале турнира обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.

Алькарас — первый в истории Испании победитель «Мастерса» в Майами. Этот турнир не выигрывал никто из испанских игроков, включая 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Ранее лишь четверо испанцев выходили в финал этого турнира. В 1997 году в финале уступил Серхи Бругера, затем Карлос Мойя проиграл в финале в 2003 году. Шанс победить в 2013 году упустил Давид Феррер. И в финалах в Майами в 2005, 2008, 2011, 2014 и 2017 годах уступал Надаль.

Напомним, что Алькарас стал самым юным победителем «Мастерса» в Майами в истории.

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