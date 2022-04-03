Алькарас: следующая цель — победа на турнире «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, ставший чемпионом турнира серии «Мастерс» в Майами, рассказал о своих планах. В финале турнира 18-летний испанец обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.
«Это — привилегия, стать победителем этого турнира. У меня сейчас нет слов, чтобы описать своё состояние. Но нужно продолжать работать. Я выиграл крупный турнир, это даёт мне уверенность.
Я сохранил психологическую стабильность. В первом сете Рууд хорошо начал, но я знал, что у меня будет шанс сделать брейк. Я сумел поднять свой уровень, играл всё лучше и лучше. Я использовал свои шансы в первом сете. Второй сет тоже был сложным.
Мне нужно работать и побеждать. Целью была победа на турнире ATP-500, затем — на «Мастерсе». Надеюсь, что дальше будет турнир «Большого шлема», — цитирует Алькараса Eurosport.
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