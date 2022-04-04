Хенмэн: даже страшно, как быстро прогрессирует Алькарас

Бывший британский теннисист Тим Хенмэн высказался о победе испанца Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Майами. 18-летний испанец в финале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.
«Это было невероятное выступление. Уверен, что мы будем часто видеть, как Алькарас побеждает на крупных турнирах. У него есть всё для этого. Посмотрите, как он быстро развился. А ему всего 18.
Его игра невероятна. Но если внимательно посмотреть на неё, то понятно, что он ещё может прибавить. И это страшно, учитывая, как быстро он прогрессирует. Если он будет продолжать в том же духе, то даже страшно, сколько ещё титулов он выиграет.
Принято думать, что «Большой тройке» вызов бросят Зверев, Циципас, Тим, Оже-Альяссим и другие игроки. Но мы теперь видим, как играет Алькарас, как стремительно он прогрессирует. У него есть уверенность в себе, чтобы побеждать. Он выиграет ещё очень много крупных турниров, это точно», — цитирует Хенмэна Eurosport.
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