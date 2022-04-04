Даниэла Гантухова назвала Алькараса фаворитом «Ролан Гаррос»

Бывшая пятая ракетка мира словацкая теннисистка Даниэла Гантухова высказалась о победе испанца Карлоса Алькараса Гарфии на турнире серии «Мастерс» в Майами.



«Самое впечатляющее — это его отношение. Вы видите, каким уверенным и спокойным он был ближе к концу матча. Он — легенда в процессе развития. Самое страшное, что приближается сезон грунтовых кортов. Для меня он уже выглядит фаворитом «Ролан Гаррос». Такое чувство, что с каждой неделей, когда он выходит на корт, он становится всё лучше и лучше», — цитирует Гантухову Eurosport.



Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднимется на 11-е место. В финале испанский теннисист одолел норвежца Каспера Рууда.

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