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Даниэла Гантухова назвала Алькараса фаворитом «Ролан Гаррос»

Даниэла Гантухова назвала Алькараса фаворитом «Ролан Гаррос»
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Бывшая пятая ракетка мира словацкая теннисистка Даниэла Гантухова высказалась о победе испанца Карлоса Алькараса Гарфии на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Самое впечатляющее — это его отношение. Вы видите, каким уверенным и спокойным он был ближе к концу матча. Он — легенда в процессе развития. Самое страшное, что приближается сезон грунтовых кортов. Для меня он уже выглядит фаворитом «Ролан Гаррос». Такое чувство, что с каждой неделей, когда он выходит на корт, он становится всё лучше и лучше», — цитирует Гантухову Eurosport.

Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднимется на 11-е место. В финале испанский теннисист одолел норвежца Каспера Рууда.

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