Звонарёва и Зигемунд выиграли турнир в Майами в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд стали победительницами турнира в Майами (США) в парном разряде. В финале они обыграли Веронику Кудерметову (Россия) и Элисе Мертенс (Бельгия). Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Кудерметова и Мертенс выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. У их соперниц было шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.



Ранее также завершились финалы в одиночных разрядах. Победу в женском турнире одержала польская теннисистка Ига Свёнтек, обыгравшая японку Наоми Осаку (6:4, 6:0).



В мужском турнире победу отпраздновал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:4).

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