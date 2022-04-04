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Даниил Медведев вплотную приблизился к Новаку Джоковичу в борьбе за звание первой ракетки

Даниил Медведев вплотную приблизился к Новаку Джоковичу в борьбе за звание первой ракетки
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место, приблизился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу, возглавляющему рейтинг. В предыдущей версии классификации разрыв между Джоковичем и Медведевым составлял 55 очков, теперь он равен 10 очков.

Немец Александр Зверев обошёл испанца Рафаэля Надаля и стал третьим. Россиянин Андрей Рублёв опустился с седьмого на восьмое место, пропустив норвежца Каспера Рууда, дошедшего до финала турнира в Майами. Испанец Карлос Алькарас, выигравший турнир, поднялся с 16-го на 11-е место. Карен Хачанов поднялся на 24-е место, Аслан Карацев — на 31-е.

Рейтинг АТР. 4 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 7195.
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945.
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380.
8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4375.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.
10 (12). Кэмерон Норри (Британия) — 3440.
11 (16). Карлос Алькарас (Испания) — 3411…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1588…
31 (32). Аслан Карацев (Россия) — 1428.

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