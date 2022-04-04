Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев опустился со второго на третье место, пропустив испанца Карлоса Алькараса, выигравшего турнир в Майами (США). На первой строчке, как и прежде, располагается 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублёв потерял два места и теперь идёт седьмым. Карен Хачанов опустился на 22-е место, Аслан Карацев остался 27-м.

Чемпионская гонка ATP. 21 марта

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

4 (3). Тейлор Фритц (США) — 1520.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 1440.

6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1420.

7 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1390.

8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020.

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 945.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935…

22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 485…

27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 440.

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