Карлос Алькарас объяснил, как ему удалось победить Каспера Рууда в финале в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Майами (США). Алькарас победил Рууда со счётом 7:5, 6:4.

«Я понимал, что Каспер играет невероятно. У него прекрасный форхенд. Я пытался отвечать на его бэкхенд и всё время атаковать. Я старался не позволить ему доминировать в матче. Форхенд и бэкхенд без перевода мяча на другую сторону корта стали довольно хорошим ключом для меня», — приводит слова испанского теннисиста пресс-служба ATP.

Победив Каспера Рууда, Карлос Алькарас вышел на 11-е место в рейтинге ATP. В Чемпионской гонке ATP он поднялся на второе место.

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