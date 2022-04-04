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20-летняя Ига Свёнтек призналась, что плакала 40 минут из-за ухода Эшли Барти

20-летняя Ига Свёнтек призналась, что плакала 40 минут из-за ухода Эшли Барти
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20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как восприняла решение австралийки Эшли Барти завершить карьеру. Сегодня, 4 апреля, Свёнтек официально стала первой ракеткой мира, после того как WTA исключила Барти из рейтинга.

«Я плакала 40 минут из-за ухода Эш. Я не знала, что происходит, и это удивило меня. Мне всегда казалось, что все мы будем играть до 35 лет или что-то вроде этого. До тех пор, пока наши тела не устанут настолько, что мы уже не сможем выступать.

Мне понадобилось время, чтобы понять, что она могла думать. Её решение было по-настоящему смелым. Я испытала из-за этого бурю эмоций», — приводит слова Свёнтек BBC.

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