Карлос Алькарас рассказал, как отреагировал на звонок от короля Испании

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который вчера, 3 апреля, выиграл турнир в Майами (США), рассказал, как воспринял звонок от короля Испании Филиппа VI. В финальном матче Алькарас победил представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.

«Я не ожидал этого. Я больше нервничал, когда беседовал с ним (с королём. — Прим. «Чемпионата»), чем во время матча. Никогда бы не подумал, что такие вещи могут произойти в моей жизни», — рассказал Алькарас на пресс-конференции.

Победив Рууда, Алькарас вышел на второе место в Чемпионской гонке ATP.

Чемпионская гонка ATP. 4 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

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