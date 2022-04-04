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Тарпищев: Алькарас всё лучшее перенял у Надаля. На грунте готов бороться за «Большой шлем»

Тарпищев: Алькарас всё лучшее перенял у Надаля. На грунте готов бороться за «Большой шлем»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Майами (США) с норвежцем Каспером Руудом. Алькарас победил Рууда со счётом 7:5, 6:4.

«Нам страшно повезло, когда Алькарас не смог играть против России на Кубке Дэвиса. Он очень талантливый теннисист. Испанцы считают его заменой Надалю.

Карлос играет за счёт физики, классно передвигается. Всё лучшее перенял у Рафы. И ещё у него потрясающая мобилизация нервной системы. Очень моторный, умеет добавлять в игре. На грунте он уже готов бороться за «Большой шлем», на харде пока нет. Чем медленнее корт, тем у него больше шансов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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