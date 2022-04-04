Евгений Кафельников отреагировал на победу Карлоса Алькараса на турнире в Майами

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса в финале турнира в Майами (США). В финале турнира Алькарас победил представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.

«Прямо сейчас есть только один человек (а может, даже не он), кто может победить Алькараса на грунте! Даже не пытайтесь спорить со мной на эту тему», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».

Можно предположить, что Кафельников имел в виду 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля. Испанский теннисист 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».