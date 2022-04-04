Карлос Алькарас отреагировал на слова Рафаэля Надаля о его победе на турнире в Майами
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова соотечественника, 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Ранее Алькарас победил норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Майами (7:5, 6:4), и Надаль написал: «Поздравляю, Карлитос, с твоим историческим триумфом в Майами. Первый в предстоящей длинной серии, это точно!»
«Большое спасибо!» — написал Алькарас в своих соцсетях, комментируя реплику Надаля.
Победив Рууда, Алькарас вышел на второе место в Чемпионской гонке ATP.
Чемпионская гонка ATP. 4 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
16:00
-
15:53
-
14:46
-
14:01
-
12:45
-
12:18
-
11:04
-
10:01
-
09:37
-
08:30
-
07:55
-
07:45
-
07:39
-
07:21
-
02:43
-
01:02
-
01:00
-
00:42
-
00:06
- 3 апреля 2022
-
23:46
-
23:37
-
23:18
-
23:16
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:41
-
21:34
-
21:13
-
20:43
-
18:50
-
17:19
-
16:44
-
16:12
-
12:19
Партнерский контент