Карлос Алькарас отреагировал на слова Рафаэля Надаля о его победе на турнире в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова соотечественника, 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Ранее Алькарас победил норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Майами (7:5, 6:4), и Надаль написал: «Поздравляю, Карлитос, с твоим историческим триумфом в Майами. Первый в предстоящей длинной серии, это точно!»

«Большое спасибо!» — написал Алькарас в своих соцсетях, комментируя реплику Надаля.

Победив Рууда, Алькарас вышел на второе место в Чемпионской гонке ATP.

Чемпионская гонка ATP. 4 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

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