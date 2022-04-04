Ига Свёнтек ответила на вопрос, кого она видит в зеркале утром
Поделиться
Новоиспечённая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос, видит ли она в зеркале утром лидера мирового рейтинга, а если нет, то сколько ей нужно времени, чтобы освоиться с этим.
«Ну, когда я просыпаюсь и смотрю в зеркало, я обычно вижу там беспорядок (смеётся)», — приводятся слова Иги Свёнтек в официальном «твиттере» WTA Insider.
Напомним, в финале турнира в Майами (США) 20-летняя польская спортсменка обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0. Отметим, что победная серия 20-летней спортсменки составляет уже 17 матчей. Ранее Свёнтек также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
16:00
-
15:53
-
14:46
-
14:01
-
12:45
-
12:18
-
11:04
-
10:01
-
09:37
-
08:30
-
07:55
-
07:45
-
07:39
-
07:21
-
02:43
-
01:02
-
01:00
-
00:42
-
00:06
- 3 апреля 2022
-
23:46
-
23:37
-
23:18
-
23:16
-
22:37
-
22:20
-
22:05
-
21:41
-
21:34
-
21:13
-
20:43
-
18:50
-
17:19
-
16:44
-
16:12
-
12:19
Партнерский контент