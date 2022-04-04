Ига Свёнтек ответила на вопрос, кого она видит в зеркале утром

Новоиспечённая первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос, видит ли она в зеркале утром лидера мирового рейтинга, а если нет, то сколько ей нужно времени, чтобы освоиться с этим.

«Ну, когда я просыпаюсь и смотрю в зеркало, я обычно вижу там беспорядок (смеётся)», — приводятся слова Иги Свёнтек в официальном «твиттере» WTA Insider.

Напомним, в финале турнира в Майами (США) 20-летняя польская спортсменка обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0. Отметим, что победная серия 20-летней спортсменки составляет уже 17 матчей. Ранее Свёнтек также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

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