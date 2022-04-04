Даниил Медведев поделился мнением о Нике Кирьосе
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о представителе Австралии Нике Кирьосе.
«Я не считаю Ника старым парнем (Медведеву и Кирьосу по 26 лет. — Прим. «Чемпионата»). Считаю, он всё ещё молод. Как мы видели, у него есть потенциал, чтобы демонстрировать впечатляющие результаты. Даже лучше, чем раньше. Думаю, это здорово», — приводит слова Даниила Медведева издание Essentially Sports.
Медведев и Кирьос трижды играли друг с другом. Первые две встречи, состоявшиеся в 2019 году, выиграл австралийский спортсмен, а в январе 2022 года Даниил победил Ника во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
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