Осака призналась, что расплакалась при просмотре фильма об отце Серены и Винус Уильямс

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась впечатлениями от просмотра фильма об отце сестёр Винус и Серены Уильямс под названием «Король Ричард».

Ранее картина взяла «Оскар» за лучшую мужскую роль. Отца теннисисток сыграл Уилл Смит.

«Только закончила смотреть «Короля Ричарда». Как же я начала рыдать в конце, когда стали показывать реальные ролики Винус и Серены, когда они были молоды, на Уимблдоне и других турнирах! Они реально это сделали! Все эти люди, которых они вдохновили, и двери, которые открыли. Легендарные королевы!» — написала Осака в своих социальных сетях.

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