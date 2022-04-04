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Действующая чемпионка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Чарльстоне

Действующая чемпионка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Чарльстоне
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22-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила, что не сыграет на грядущем турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования пройдут с 4 по 10 апреля.

Отметим, что именно Кудерметова в 2021 году выиграла турнир в Чарльстоне. В финале соревнований она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:4, 6:2. Этот личный титул стал первым в карьере россиянки на уровне WTA.

«К сожалению, я не вернусь в Чарльстон в этом году. У меня очень приятные воспоминания о прошлом сезоне, когда я выиграла свой первый титул. Надеюсь, мы увидимся в следующем году», — написала Кудерметова в своих социальных сетях.

Ранее Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс дошла до финала турнира в Майами (США), где они уступили тандему Вера Звонарёва (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия) со счётом 6:7 (3:7), 5:7.

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