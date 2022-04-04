Корретха: встреча с Алькарасом на «Ролан Гаррос» станет для Надаля большим испытанием

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился ожиданиями от возможной встречи соотечественников Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса на грядущем «Ролан Гаррос».

«Теперь у Рафы появился новый соперник, который знает его ход мыслей. Рафе нужно будет сыграть на пределе своих возможностей, чтобы победить Карлоса. На самом деле это идеальный вариант для Рафы, потому что этот вызов позволит ему улучшить свою игру. Он найдёт способы обыграть Алькараса, ведь он сделал это в Индиан-Уэллсе, хоть и много страдал. Рафа понимает, что ему нужно сыграть в полную силу, чтобы победить.

Да, Надаль намного старше, у него гораздо больше опыта. Он – лучший в истории, особенно на грунте, но всё же встреча с Карлосом станет для него большим испытанием», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.

После выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) у 35-летнего Надаля обнаружили трещину в ребре. Теннисист пропустит от четырёх до шести недель. Открытый чемпионат Франции – 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня. Рафаэль выигрывал этот турнир 13 раз.