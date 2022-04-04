Глава ATP призвал судей жёстче наказывать игроков за агрессивное поведение на корте

Руководство ATP сделало рассылку игрокам, где выразило тревогу касательно участившихся случаев агрессивного и неуважительного поведения на турнирах, сообщает Daily Mail.
Речь, в частности, шла о последних нарушениях немца Александра Зверева, австралийца Ника Кирьоса и американца Дженсона Бруксби.
«За первые три месяца сезона произошло несколько случаев неспортивного поведения, в том числе и словесных оскорблений, что бросает тень на наш вид спорта. Такое поведение может отрицательно повлиять на фанатов, особенно молодых.
С начала грунтового сезона судейской бригаде ATP было приказано занимать более строгую позицию при оценке нарушений Кодекса поведения. Кроме того, мы также проводим пересмотр кодекса, чтобы убедиться, что в нём прописаны надлежащие и актуальные наказания для нарушителей.
Мы все должны сыграть свою роль в поддержании хорошей репутации и целостности нашего вида спорта», — говорится в обращении главы ATP Андреа Гауденци к игрокам.
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