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Джессика Пегула восхитилась Игой Свёнтек

Джессика Пегула восхитилась Игой Свёнтек
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Американская теннисистка, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде Джессика Пегула выразила восхищение новоиспечённой первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

«Какие увлекательные несколько недель. Спасибо Майами за отличный турнир и возможность сыграть так близко к дому. Поздравляю Игу Свёнтек с победой, титулом первой ракетки мира и многим другим. Прямо сейчас ты творишь историю. Наслаждайся этим», — написала Пегула в своих соцсетях.

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами Джессика Пегула уступила Иге Свёнтек в двух сетах — 2:6, 5:7. Свёнтек выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и стала четвёртой теннисисткой WTA, оформившей такой дубль. На посту первой ракетки мира Свёнтек сменила австралийку Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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