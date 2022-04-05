Джону Иснеру покорилось редкое достижение в парном разряде

Американский теннисист, победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде Джон Иснер стал лишь вторым игроком, сумевшим выиграть «Дабл Саншайн» (два турнира в парном разряде — в Индиан-Уэллсе и Майами) с двумя разными напарниками. Об этом сообщает ATP Tour.
В финале «Мастерса» в Майами Джон Иснер в паре с Хубертом Хуркачем одолели Весли Колхофа и Нила Скупски. В финале турнира в Индиан-Уэллсе Джон Иснер в паре с Джеком Соком одолели Сантьяго Гонсалеса и Эдуарда Роже-Васслена.
Последним, кто добивался подобного достижения до Джона Иснера, был чешский теннисист Якоб Хласек в 1989 году.
Таким образом, Иснер имеет восемь титулов ATP в парном разряде. Три «Мастерса» он выиграл вместе с Джеком Соком. Джек Сок является обладателем 16 трофеев в парном разряде.
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