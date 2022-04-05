Энрике Иглесиас отреагировал на титул Карлоса Алькараса в Майами

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас отреагировал на победу 18-летнего соотечественника Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).
Напомним, в финале престижных соревнований Алькарас (14) обыграл норвежца Каспера Рууда (6) со счётом 7:5, 6:4. Карлос стал первым испанским теннисистом, завоевавшим титул во Флориде, за последние 52 года.
Иглесиас опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором Алькарас танцует под его песню Bailando, оно подписано так: «То чувство, когда ты выигрываешь «Мастерс» в 18 лет». «Мои поздравления», — добавил к видео артист.
Иглесиас с конца 2001 года состоит в отношениях с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой. У них трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, а дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.
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