Вероника Кудерметова выложила пост с одной фразой после поражения в финале в Майами
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новый пост в соцсетях. В воскресенье, 3 апреля, Кудерметова и представительница Бельгии Элисе Мертенс потерпели поражение в финале турнира в Майами (США) в парном разряде. Их соперницами были россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, одержавшие победу со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
«Майами был полон энергии», — написала Кудерметова. Мертенс в комментариях оставила три эмодзи с изображениями влюблённого лица, сердечка и кулака.
Напомним, в мужском одиночном разряде титул завоевал испанец Карлос Алькарас, победивший в финале норвежца Каспера Рууда, а в женском — полька Ига Свёнтек, обыгравшая японку Наоми Осаку.
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