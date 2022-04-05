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Тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро дал совет Карлосу после титула в Майами

Тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро дал совет Карлосу после титула в Майами
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Победитель «Ролан Гаррос» 2003 года, бывшая первая ракетка мира, испанец Хуан-Карлос Ферреро дал совет Карлосу Алькарасу, который в минувшие выходные выиграл турнир в Майами (США). Ферреро является тренером Алькараса.

«Разумеется, ему надо тренироваться и продолжать оставаться сосредоточенным. Сейчас очень легко потерять концентрацию. К нему будет приковано повышенное внимание.

Так что команда создаст «пузырь» и позволит ему спокойно провести эти дни дома, а потом он вернётся, будет, как обычно, работать, поедет на турнир в Монте-Карло и постарается, как всегда, выложиться по полной, ведь другого пути нет», — приводит слова Ферреро пресс-служба ATP.

В финале турнира в Майами Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда.

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