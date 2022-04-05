Ига Свёнтек рассказала, как ей удалось выиграть три турнира подряд
Поделиться
Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном женском рейтинге, победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Ига Свёнтек рассказала, что помогло ей добиться успеха на трёх турнирах WTA-1000 подряд.
«Я рада, что тренер убедил меня разнообразить игру, это очень помогает. Ведь если у тебя нет вариантов, то и выбрать не из чего. Сейчас я меньше подстраиваюсь под игру оппоненток, больше концентрируюсь на себе. В прошлом сезоне постоянно анализировала игру соперниц и только путалась.
Теперь составляю план на игру, к тому же знаю, где соперница чаще ошибается. В конце концов, именно моя игра заставляет её ошибаться, поэтому стоит сосредоточиться на ней», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
10:22
-
09:37
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:15
-
01:08
-
00:58
-
00:23
- 4 апреля 2022
-
23:11
-
21:33
-
21:20
-
20:37
-
19:50
-
19:07
-
18:49
-
18:16
-
16:26
-
16:00
-
15:53
-
14:46
-
14:01
-
12:45
-
12:18
-
11:04
-
10:01
-
09:37
-
08:30
-
07:55
-
07:45
-
07:39
-
07:21
-
02:43
-
01:02
-
01:00
Партнерский контент