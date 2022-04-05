Ига Свёнтек рассказала, как ей удалось выиграть три турнира подряд

Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном женском рейтинге, победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Ига Свёнтек рассказала, что помогло ей добиться успеха на трёх турнирах WTA-1000 подряд.



«Я рада, что тренер убедил меня разнообразить игру, это очень помогает. Ведь если у тебя нет вариантов, то и выбрать не из чего. Сейчас я меньше подстраиваюсь под игру оппоненток, больше концентрируюсь на себе. В прошлом сезоне постоянно анализировала игру соперниц и только путалась.



Теперь составляю план на игру, к тому же знаю, где соперница чаще ошибается. В конце концов, именно моя игра заставляет её ошибаться, поэтому стоит сосредоточиться на ней», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.