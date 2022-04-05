Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек рассказала, как ей удалось выиграть три турнира подряд

Ига Свёнтек рассказала, как ей удалось выиграть три турнира подряд
Комментарии

Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном женском рейтинге, победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Ига Свёнтек рассказала, что помогло ей добиться успеха на трёх турнирах WTA-1000 подряд.

«Я рада, что тренер убедил меня разнообразить игру, это очень помогает. Ведь если у тебя нет вариантов, то и выбрать не из чего. Сейчас я меньше подстраиваюсь под игру оппоненток, больше концентрируюсь на себе. В прошлом сезоне постоянно анализировала игру соперниц и только путалась.

Теперь составляю план на игру, к тому же знаю, где соперница чаще ошибается. В конце концов, именно моя игра заставляет её ошибаться, поэтому стоит сосредоточиться на ней», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022