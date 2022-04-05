Уимблдон может отстранить Медведева и других россиян даже без приказа минспорта Британии

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, может не допустить к турниру Даниила Медведева и других россиян по собственной инициативе, даже без указания со стороны министерства спорта Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источник.

Ранее в ATP, WTA и ITF постановили, что российские теннисисты могут принимать участие в турнирах, но только в нейтральном статусе. Однако на Уимблдоне могут пойти ещё дальше и отстранить россиян.

«Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет, поэтому они могут не соответствовать тем же законам, что и туры [ATP, WTA и ITF].

Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков — если они были признаны виновными, например, в договорных матчах или допинге, — но вы должны быть в состоянии продемонстрировать, что эти действия разумны. Если бы туры предприняли решительные действия, российские игроки могли бы утверждать, что им мешают зарабатывать на жизнь не по их вине. Однако для Уимблдона это не так уж важно», — сообщил источник, близкий к AELTC.

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