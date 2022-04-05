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Французский теннисист дал пощёчину своему сопернику после поражения

Французский теннисист дал пощёчину своему сопернику после поражения
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Первый сеяный юниорского турнира в Гане французский теннисист Мишель Куаме уступил в матче первого круга представителю Ганы Рафаэлю Нии Анкраху, после чего дал сопернику пощёчину. Об свидетельствует множество материалов очевидцев, которые распространяются в соцсетях.

Причины поступка французского теннисиста остались неизвестными.

После инцидента на корт выбежали люди, которые хотели вступиться за Рафаэля Нии Анкраха, но его обидчик убежал с корта.

Куаме, который в настоящее время занимает 589-е место в рейтинге ITF среди юниоров, был посеян на первом месте перед данным турниром. Он останется в сетке соревнований в парном разряде. Участники конфликта не комментировали то, что произошло во время рукопожатия.

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