Французский теннисист дал пощёчину своему сопернику после поражения

Первый сеяный юниорского турнира в Гане французский теннисист Мишель Куаме уступил в матче первого круга представителю Ганы Рафаэлю Нии Анкраху, после чего дал сопернику пощёчину. Об свидетельствует множество материалов очевидцев, которые распространяются в соцсетях.



Причины поступка французского теннисиста остались неизвестными.



После инцидента на корт выбежали люди, которые хотели вступиться за Рафаэля Нии Анкраха, но его обидчик убежал с корта.



Куаме, который в настоящее время занимает 589-е место в рейтинге ITF среди юниоров, был посеян на первом месте перед данным турниром. Он останется в сетке соревнований в парном разряде. Участники конфликта не комментировали то, что произошло во время рукопожатия.