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Хуан-Карлос Ферреро рассказал о дальнейших целях Алькараса

Хуан-Карлос Ферреро рассказал о дальнейших целях Алькараса
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Испанский теннисист, победитель одного турнира «Большого шлема» Хуан-Карлос Ферреро рассказал о целях своего подопечного Карлоса Алькараса Гарфии после победы в Майами.

«Сейчас ему надо продолжать развиваться. Сложно сказать, каковы наши дальнейшие цели. Пусть играет. Я уверен, он сможет провести отличный сезон. Надеюсь, в дальнейшем мы будем доходить до второй недели «Шлемов».

Что касается моих советов, то мы обсуждаем, как надо выходить на корт, вести себя, тренироваться, воспринимать победы и поражения. Никакой драмы, только позитив. Надо быть обычным парнем. Сейчас он играет на высоком уровне и одержит ещё много побед. Надо психологически подготовить его к шумихе, которая его ждёт», — приводит слова Ферреро пресс-служба ATP.

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