Роджер Федерер опустился на самое низкое место в рейтинге ATP с 2000 года
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер потерял сразу 18 мест в обновлённой версии рейтинга ATP и опустился на 44-ю строчку. Это наихудший показатель Федерера с 5 июня 2000 года, когда Роджер располагался на 54-м месте. Ему тогда было 18 лет. Для сравнения, 11-я ракетка мира Карлос Алькарас, который на минувшей неделе выиграл турнир в Майами, и 12-й номер рейтинга итальянец Янник Синнер тогда ещё даже не родились.
Напомним, ранее Роджер Федерер дал понять, что он пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон и в лучшем случае вернётся на мэйджоры на Открытом чемпионате США.
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