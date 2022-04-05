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Финалистка Australian Open оценила поведение Азаренко, не доигравшей матч в Майами

Финалистка Australian Open оценила поведение Азаренко, не доигравшей матч в Майами
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Финалистка Australian Open 1996 года, бывшая четвёртая ракетка мира, немка Анке Хубер прокомментировала поведение белорусской теннисистки Виктории Азаренко, которая в марте не доиграла матч третьго круга турнира WTA-1000 в Майами (США) с чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу чешской теннисистки, а во втором сете при счёте 0:3 Азаренко покинула корт. Белорусская спортсменка не стала объяснять причины. Позднее она сообщила, что отказалась от продолжения борьбы из-за проблем личного характера. Также Виктория сказала, что ей вообще не следовало выходить на корт.

«Не стоит её за это слишком критиковать. С моей точки зрения, до сих пор не совсем понятно, почему она в итоге ушла с корта.

С одной стороны, конечно, нельзя так просто уйти с корта. Это неспортивно и неприлично. С другой стороны, это, безусловно, исключительная ситуация для неё. Возможно, что-то произошло во время матча. Я не знаю. Возможно, придётся извиниться за это. Белорусским игрокам, как и российским спортсменам, сейчас нелегко. Поэтому я не хочу и не могу комментировать то, что творится у неё в голове», — цитирует Хубер Eurosport.de.

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