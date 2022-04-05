Алекс Корретха оценил шансы 18-летнего Карлоса Алькараса выиграть «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился мнением о шансах Карлоса Алькараса одержать победу на «Ролан Гаррос». В минувшие выходные 18-летний Алькарас завоевал титул на турнире в Майами (США).

По мнению Корретхи, Алькарас входит в число трёх-четырёх главных претендентов на победу.

«Разумеется, у него есть прекрасные шансы выиграть «Ролан Гаррос». Он будет в числе трёх-четырёх главных фаворитов турнира.

Посмотрим, как будут развиваться события во время грунтового сезона. Но сейчас никому не захочется с ним играть. Все понимают, что будут проблемы. Этот парень летает по корту, жёстко бьёт по мячу, хорошо защищается и борется до конца», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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