Алькарас признался, что рассчитывает выиграть «Большой шлем» в этом году
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Победитель турнира серии «Мастерс» в Майами испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия сообщил, что настроен выиграть турнир «Большого шлема» уже в этом году.
«Я бы сказал вам, что готов, я уверен в себе, а также готов физически и морально. Может быть, это будет не «Ролан Гаррос», но я точно могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. И не боюсь в этом признаться», — сказал Карлос Алькарас Гарфия в интервью Marca.
Алькарас стал самым юным в истории победителем «Мастерса» в Майами. До него самым юным победителем был сербский теннисист Новак Джокович, которому на тот момент было 19 лет.
Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднялся на 11-е место.
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