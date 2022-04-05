Алькарас признался, что рассчитывает выиграть «Большой шлем» в этом году

Победитель турнира серии «Мастерс» в Майами испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия сообщил, что настроен выиграть турнир «Большого шлема» уже в этом году.



«Я бы сказал вам, что готов, я уверен в себе, а также готов физически и морально. Может быть, это будет не «Ролан Гаррос», но я точно могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. И не боюсь в этом признаться», — сказал Карлос Алькарас Гарфия в интервью Marca.



Алькарас стал самым юным в истории победителем «Мастерса» в Майами. До него самым юным победителем был сербский теннисист Новак Джокович, которому на тот момент было 19 лет.



Благодаря успешному выступлению на турнире в Майами Алькарас в обновлённом рейтинге ATP поднялся на 11-е место.