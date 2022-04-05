Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кики Бертенс впервые стала мамой

Кики Бертенс впервые стала мамой
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира, нидерландская теннисистка Кики Бертенс впервые стала мамой. 3 апреля у спортсменки и её мужа Ремко де Рийке родился сын, его назвали Матс.

Бертенс опубликовала фото с первенцем в своих социальных сетях.

Фото: из архива Кики Бертенс

Бертенс — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка Финала тура WTA в парном разряде, победительница 20 турниров WTA (в том числе двух турниров уровня WTA-1000 – в Мадриде (Испания) и Цинциннати (США)). 30-летняя Кики объявила о завершении карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В комментариях к снимку Бертенс уже поздравили Анетт Контавейт, Сорана Кырстя, официальный аккаунт WTA, Маркос Багдатис и другие.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Корты в России для меня счастливые». Как Кики Бертенс покорила Санкт-Петербург «Корты в России для меня счастливые». Как Кики Бертенс покорила Санкт-Петербург
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022