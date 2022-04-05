Бывшая четвёртая ракетка мира, нидерландская теннисистка Кики Бертенс впервые стала мамой. 3 апреля у спортсменки и её мужа Ремко де Рийке родился сын, его назвали Матс.
Бертенс опубликовала фото с первенцем в своих социальных сетях.
Фото: из архива Кики Бертенс
Бертенс — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка Финала тура WTA в парном разряде, победительница 20 турниров WTA (в том числе двух турниров уровня WTA-1000 – в Мадриде (Испания) и Цинциннати (США)). 30-летняя Кики объявила о завершении карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио.
В комментариях к снимку Бертенс уже поздравили Анетт Контавейт, Сорана Кырстя, официальный аккаунт WTA, Маркос Багдатис и другие.
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