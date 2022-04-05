19-летняя Элина Аванесян с разгромной победы стартовала на турнире в Боготе

19-летняя российская теннисистка Элина Аванесян уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 10 апреля.

На старте соревнований Аванесян обыграла восьмую сеяную британку Хэрриет Дарт со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Дарт — 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.

За путёвку в четвертьфинал Аванесян сразится с представительницей Италии Лукрецией Стефанини.

Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является победительница юниорского US Open – 2019 колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.