Даниил Медведев планирует сыграть на турнире в Лос-Кабосе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев представлен в качестве хедлайнера турнира категории ATP-250, который пройдёт в Лос-Кабосе (Мексика) с 1 по 6 августа. Соревнования будут проведены на харде.

Также на турнир заявились девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим и 10-й номер рейтинга британец Кэмерон Норри. Отметим, что именно Норри является действующим чемпионом соревнований в Мексике.

Фото: социальные сети турнира в Лос-Кабосе

Ранее Медведев объявил, что пропустит 1-2 месяца из-за операции на грыже. Он рискует не сыграть в значительной части грунтового сезона. Напомним, грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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