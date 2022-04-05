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Бычкова критически высказалась об идее проведения Кубка Кремля без иностранных игроков

Бычкова критически высказалась об идее проведения Кубка Кремля без иностранных игроков
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова оценила идею проведения «ВТБ Кубка Кремля» без иностранных игроков.

«Я не очень понимаю идею, если честно: Кубок Кремля, состоящий из отечественных игроков и игроков союзных стран Российской Федерации. Не понимаю состав. Но это уже не будет Кубок Кремля в том привычном виде, а, скорее, будет другой турнир, который больше совпадает с историей Спартакиады. Тогда, возможно, почему бы и нет. Турнир и турнир.

Если игроки не смогут играть свои турниры под эгидой ATP и WTA, то, наверное, будут играть подобные, как в Москве, турниры, потому что это практика. Если они продолжат играть тур, то я не знаю, за что даже можно играть! Деньги? Что может заинтересовать выступить игрока под №1 Даниила Медведева в подобном турнире? Мне не очень понятна мотивация. Без обид. С учётом его статуса и побед. Просто так друг с другом сыграть турнир? Интересен ли мне такой формат? Скорее всего, нет.

Если будет возможность посмотреть на Медведева или Рублёва, то часть зрителей придёт. Они — звёзды. Это привлечение и какое-то удержание внимания», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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