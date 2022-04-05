Бычкова критически высказалась об идее проведения Кубка Кремля без иностранных игроков

Российская теннисистка Екатерина Бычкова оценила идею проведения «ВТБ Кубка Кремля» без иностранных игроков.

«Я не очень понимаю идею, если честно: Кубок Кремля, состоящий из отечественных игроков и игроков союзных стран Российской Федерации. Не понимаю состав. Но это уже не будет Кубок Кремля в том привычном виде, а, скорее, будет другой турнир, который больше совпадает с историей Спартакиады. Тогда, возможно, почему бы и нет. Турнир и турнир.

Если игроки не смогут играть свои турниры под эгидой ATP и WTA, то, наверное, будут играть подобные, как в Москве, турниры, потому что это практика. Если они продолжат играть тур, то я не знаю, за что даже можно играть! Деньги? Что может заинтересовать выступить игрока под №1 Даниила Медведева в подобном турнире? Мне не очень понятна мотивация. Без обид. С учётом его статуса и побед. Просто так друг с другом сыграть турнир? Интересен ли мне такой формат? Скорее всего, нет.

Если будет возможность посмотреть на Медведева или Рублёва, то часть зрителей придёт. Они — звёзды. Это привлечение и какое-то удержание внимания», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.