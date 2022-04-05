В Федерации тенниса Беларуси высказались о проведении Кубка Кремля без иностранцев

Генеральный секретарь Федерации тенниса Беларуси (БТФ) Екатерина Лисица высказалась о возможности проведения «ВТБ Кубка Кремля» в замороженном варианте, то есть без участия иностранных игроков и не под эгидой WTA, ATP и ITF.

Вместе с российскими теннисистами на турнире смогут выступить представители Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии.

«В настоящий момент продолжаются переговоры между БТФ и Федерацией тенниса России о проведении совместных турниров. Пока так далеко (Кубок Кремля обычно проходит в октябре), мы не можем сказать, кто из наших спортсменов примет участие. Как только мы получим регламент проведения турнира, мы сможем сказать конкретнее», — сказала Лисица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.