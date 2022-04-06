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Ник Кирьос впервые за 1055 дней сыграл матч на грунте

Ник Кирьос впервые за 1055 дней сыграл матч на грунте
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Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче первого круга турнира в Хьюстоне (США), который проходит на грунте. Соперником Кирьоса был американец Маккензи Макдональд, австралиец победил его со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Это первый за 1055 дней матч Ника на грунтовом покрытии.

«Я немного скользил, но вообще-то мой стиль очень хорошо подходит для грунта. Это не самое любимое моё покрытие, но сегодня я просто хорошо подавал, стал играть агрессивнее и включил другую передачу», — приводит слова Кирьоса Fox Sports Australia.

Во втором круге соперником Ника Кирьоса станет представитель США Томми Пол, который в матче первого раунда одержал победу над немцем Петером Гоёвчиком.

Турнирная сетка
Хьюстон. 1-й круг
06 апреля 2022, среда. 00:15 МСК
Маккензи Макдональд
52
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Ник Кирьос
94
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

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