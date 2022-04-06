Ник Кирьос впервые за 1055 дней сыграл матч на грунте

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче первого круга турнира в Хьюстоне (США), который проходит на грунте. Соперником Кирьоса был американец Маккензи Макдональд, австралиец победил его со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Это первый за 1055 дней матч Ника на грунтовом покрытии.

«Я немного скользил, но вообще-то мой стиль очень хорошо подходит для грунта. Это не самое любимое моё покрытие, но сегодня я просто хорошо подавал, стал играть агрессивнее и включил другую передачу», — приводит слова Кирьоса Fox Sports Australia.

Во втором круге соперником Ника Кирьоса станет представитель США Томми Пол, который в матче первого раунда одержал победу над немцем Петером Гоёвчиком.





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