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Финалистка Australian Open высказалась о поведении Ника Кирьоса и упомянула Эмму Радукану

Финалистка Australian Open высказалась о поведении Ника Кирьоса и упомянула Эмму Радукану
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Финалистка Australian Open 1996 года, бывшая четвёртая ракетка мира, немка Анке Хубер поделилась мнением о поведении австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который не стесняется проявлять эмоции как на корте, так и за его пределами.

«Кирьос устраивает шоу, как делал раньше Джон Макинрой. Зачастую он делает это нарочно. Это его уловка, чтобы его не прекращали обсуждать. Но я не знаю, нужно ли, чтобы такое было в женском теннисе.

Да, это делает ситуацию более интересной. Но я думаю, что в женском теннисе более эффективна Эмма Радукану (подход теннисистки. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Анке Хубер издание Eurosport.de.

Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают

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