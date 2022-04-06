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Организаторы Уимблдона сделали заявление по возможному недопуску российских теннисистов

Организаторы Уимблдона сделали заявление по возможному недопуску российских теннисистов
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Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, сделал заявление по ситуации с российскими и белорусскими теннисистами, которых могут не допустить на турнир. Ранее сообщалось, что Уимблдон может отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других россиян даже без приказа минспорта Британии.

«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране. Мы продолжаем вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса», — отмечается в заявлении AELTC, текст которого приводит BBC.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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