Наоми Осака разместила на обуви изображение бабочки

Японская теннисистка, победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака показала новый дизайн обуви. Теннисистка нанесла на обувь изображение бабочки и поделилась фотографией в своих соцсетях.

На победном для Осаки Открытом чемпионате Австралии 2021 года на теннисистку несколько раз садилась бабочка, поэтому решение нанести её на обувь выглядит весьма оригинально.

Наоми Осака является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата США, а также двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финале прошедшего недавно турнира серии WTA 1000 в Майами японская теннисистка в двух сетах уступила действующей первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (4:6, 0:6). В полуфинальной игре этого турнира Осака выполнила 18 эйсов. В сезоне-2022 никто из женского тура не делал больше подач навылет за отдельно взятый матч.

