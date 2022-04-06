Каролина Возняцки выиграла свой прощальный матч с Анжеликой Кербер
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Датская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» Каролина Возняцки выиграла свой прощальный матч с Анжеликой Кербер на глазах у более чем 10 000 болельщиков, собравшихся на Royal Arena.
31-летняя теннисистка показала, что она до сих пор в отличной форме.
«Это было так забавно. Мы много бегали, как я и ожидала. Мы знаем друг друга с семи и девяти лет соответственно, так что это было нечто особенное – выйти сегодня на корт с Анжеликой», — сказала Возняцки после матча в интервью TV 2 Sport.
Матч завершился победой Каролины Возняцки в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Соперница Возняцки по прощальному матчу немка Анжелика Кербер является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».
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