Датская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» Каролина Возняцки выиграла свой прощальный матч с Анжеликой Кербер на глазах у более чем 10 000 болельщиков, собравшихся на Royal Arena.

31-летняя теннисистка показала, что она до сих пор в отличной форме.

«Это было так забавно. Мы много бегали, как я и ожидала. Мы знаем друг друга с семи и девяти лет соответственно, так что это было нечто особенное – выйти сегодня на корт с Анжеликой», — сказала Возняцки после матча в интервью TV 2 Sport.

Матч завершился победой Каролины Возняцки в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Соперница Возняцки по прощальному матчу немка Анжелика Кербер является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».