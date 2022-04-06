Каспер Рууд пошутил, что теперь его можно называть новым CR7

Норвежский теннисист Каспер Рууд после того, как стал седьмой ракеткой мира пошутил, что теперь его можно называть новым CR7. Также норвежец признался, что является болельщиком ФК «Ливерпуль».



«Возможно, мне придётся позвонить Роналду, потому что бренд CR7 сейчас в опасности. Я не знаю, нужно ли нам вести какие-то переговоры и выяснить, кто из нас на самом деле может его использовать.



Честно говоря, я не слежу за всеми футбольными матчами. Я не похож на одержимого футбольного фаната, но моя любимая команда – «Ливерпуль», потому что, когда мне было 10 лет, я поехал в Ливерпуль на юношеский турнир с норвежским парнем, который организовал его, чтобы играть против других британских игроков на траве. Это был первый раз, когда я играл на траве. Потом я сходил на стадион. Я купил футболку Фернандо Торреса, когда он ещё играл в команде много лет назад», — сказал Рууд на пресс-конференции после окончания «Мастерса» в Майами.