Кирьос раскритиковал решение судьи во время матча в Хьюстоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос остался недоволен решением судьи во время матча первого круга в Хьюстоне.
«Ты не можешь зафиксировать зашаг. Я занимаюсь этим делом уже девять лет, и у меня одна из лучших подач в Туре. Я соблюдаю свои обязательства перед Туром, но каждую неделю всё равно получаю штрафы ни за что», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.
Отметим, что Кирьос в итоге одержал победу в матче. Его соперником был американец Маккензи Макдональд. Австралиец обыграл его со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Это первый за 1055 дней матч Ника на грунтовом покрытии.
Во втором круге соперником Ника Кирьоса станет ещё один представитель США Томми Пол, который в матче первого раунда одержал победу над немцем Петером Гоёвчиком.
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