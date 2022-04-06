Анке Хубер назвала теннисистку, которая в ближайшие годы будет определять женский теннис

Финалистка Australian Open 1996 года, бывшая четвёртая ракетка мира, немка Анке Хубер назвала имя теннисистки, которая будет на ведущих ролях в женском теннисе в ближайшие годы.
«В ближайшие полтора года появятся четыре-пять женщин-игроков, которые, надеюсь, будут соревноваться друг с другом, сыграют в финалах и тем самым гарантируют, что мы снова получим увлекательные топ-матчи. Сейчас они все очень близки друг к другу по уровню, трудно назвать имя. Эмма Радукану для меня — та, кто может выйти вперёд в будущем. У неё есть всё, чтобы стать игроком топ-5 и, возможно, даже совершить рывок на первое место. Эмме понадобится ещё год или два, чтобы показать, на что она способна. Ига Свёнтек также будет где-то недалеко. Она амбициозная, хваткая и для своего возраста уже очень опытная в том, что касается тактики игры», — цитирует Хубер Eurosport.de.
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