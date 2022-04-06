16-кратный чемпион ТБШ назвал двух знаменитых теннисистов, которых напомнил ему Алькарас

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Тодд Вудбридж рассказал, что испанец Карлос Алькарас, который в минувшие выходные выиграл турнир в Майами (США), напоминает ему 21-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля и шестикратного победителя мэйджоров Бориса Беккера.

«В случае с другими молодыми звёздами было так: восхождение, затем плато, небольшой спад, прежде чем начиналось новое восхождение. Алькарас же собирается всё время оставаться в тренде.

Рафа, возможно, был последним, кому это удалось, а до этого был Борис Беккер, который так же ворвался на сцену. Борис очень быстро выиграл ТБШ, после того как победил на Queen's Club. Рафа сделал то же самое в 2005-м, когда выиграл свои первые «Мастерсы» (Монте-Карло и Рим), а затем победил на «Ролан Гаррос», — приводит слова Вудбриджа пресс-служба Australian Open.

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