Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16-кратный чемпион ТБШ назвал двух знаменитых теннисистов, которых напомнил ему Алькарас

16-кратный чемпион ТБШ назвал двух знаменитых теннисистов, которых напомнил ему Алькарас
Комментарии

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Тодд Вудбридж рассказал, что испанец Карлос Алькарас, который в минувшие выходные выиграл турнир в Майами (США), напоминает ему 21-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля и шестикратного победителя мэйджоров Бориса Беккера.

«В случае с другими молодыми звёздами было так: восхождение, затем плато, небольшой спад, прежде чем начиналось новое восхождение. Алькарас же собирается всё время оставаться в тренде.

Рафа, возможно, был последним, кому это удалось, а до этого был Борис Беккер, который так же ворвался на сцену. Борис очень быстро выиграл ТБШ, после того как победил на Queen's Club. Рафа сделал то же самое в 2005-м, когда выиграл свои первые «Мастерсы» (Монте-Карло и Рим), а затем победил на «Ролан Гаррос», — приводит слова Вудбриджа пресс-служба Australian Open.

Алькарас – молодая версия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли различия Алькарас – молодая версия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли различия

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022