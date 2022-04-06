Павел Котов одержал первую победу на уровне основной сетки турнира АТP

Российский теннисист Павел Котов обыграл в первом круге турнира в Марракеше голландца Таллона Грикспора.



Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина. Следующим соперником Котова станет француз Ришар Гаске. Во встрече первого круга теннисист из Франции одолел швейцарца Генри Лааксонена 7:5, 4:6, 6:4.



Котов является 172-й ракеткой мира, он выиграл первый матч на турнирах ATP. Ранее он три раза пробивался в основную сетку, но все встречи проиграл — в Санкт-Петербурге (2020), Анталье (2021) и Стокгольме (2021).

В основную сетку в Марракеше Котов пробился через квалификацию, в том числе обыграв бывшую седьмую ракетку мира испанца Фернандо Вердаско. Грикспор занимает 56-е место в мировом рейтинге, он был посеян на турнире под девятым номером.