Серена Уильямс: после рождения дочери победа для меня — просто желание, а не необходимость

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс рассказала, как поменялось её отношение к победам после рождения дочери Олимпии.

«С тех пор, как я родила ребёнка, мои ставки в игре определённым образом изменились. На моём счету 23 победы на турнирах «Большого шлема», это больше, чем у любого другого действующего игрока. И теперь победа для меня – это желание, а не жизненная необходимость.

У меня дома подрастает прекрасная дочь, я всё ещё жажду титулов, успеха и уважения, но это не те причины, по которым я встаю по утрам. В этой игре можно научиться не только побеждать. Я научилась оправляться после поражений, отстаивать любой ценой то, что для меня имеет значение, призывать к справедливости — даже когда это непопулярно в обществе», — написала Серена для журнала Elle.

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