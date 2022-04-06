Новак Джокович потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович провёл совместную тренировку с 12-м номером рейтинга, итальянцем Янником Синнером в Монте-Карло (Монако).

С 10 по 17 апреля в Монте-Карло пройдёт грунтовый турнир серии «Мастерс», на который заявлены оба теннисиста. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

Джокович полностью пропустил серию турниров в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

Синнер дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Майами (США), но снялся по ходу матча из-за мозолей на ногах. В Индиан-Уэллсе (США) Янник тоже не доиграл, снявшись с 1/8 финала из-за отравления.